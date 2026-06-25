Nhận Định Jordan – Argentina Vào Lúc 09:00 Ngày 28/06 | Đối Đầu Thử Thách

Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06 là trận đấu ở lượt thứ 3 bảng J, diễn ra tại SVĐ Dallas (AT&T Stadium) thuộc bang Texas, Mỹ. Trong khi gã khổng lồ Nam Mỹ đang hướng đến vị trí đầu bảng thì đội bóng Tây Á đá với tinh thần không còn gì để mất. Chuyên gia Xoilac sẽ có những phân tích dựa vào tình hình thực tế ở trận này, xem ngay.

Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06 về phong độ

Cuộc đụng độ với nhà Đương kim Vô địch sẽ là 90 phút đầy khó khăn, thử thách cho Jordan. Chuyên gia nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06 sẽ là trận chiến không có nhiều điều bất ngờ.

Xoilac nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06

Argentina – sự hủy diệt của nhà vua

Hiện tại, đội tuyển đang đứng vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhà hà Đương kim Vô địch Thế giới – Argentina đến với giải đấu năm 2026 với mục tiêu tối thượng: bảo vệ ngai vàng.

Sức mạnh của đội quân đến từ đội hình đồng đều, kết hợp giữa những cựu binh đẳng cấp thế giới và dàn sao trẻ đang ở độ chín sự nghiệp. Điều này biến Albiceleste thành một cỗ máy chiến thắng đáng sợ, sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ trên đường đi.

Argentina thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại vòng loại Nam Mỹ (CONMEBOL) khi đứng đầu bảng một cách thuyết phục.

Trận đấu gần nhất ngày 10/6, đội quân áo xanh trắng chiến thắng Iceland với tỷ số cách biệt 3-0.

Sở hữu chuỗi 5 trận toàn thắng, có 14 bàn, để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06, những “vũ công” sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi kiểm soát bóng. Mục tiêu của họ không chỉ là giành 3 điểm mà còn hướng tới một chiến thắng đậm đà để xoay tua đội hình cho vòng loại trực tiếp.

Jordan – chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất

Đội bóng Tây Á bước vào trận đấu với nhiều điều bất ổn. Chưa kể đến việc phải đổi mặt với đội đầu bảng, Jordan đang thể hiện nhiều điểm yếu và sự xáo trộn. Dù thuộc top đầu châu Á nhưng đội quân của HLV Jamal Sellami vẫn xếp thứ 64 trên BXH FIFA.

Dù trải qua vòng loại khu vực với thành tích bùng nổ nhưng hiện tại, đội tuyển đang bị đánh giá là đội lót đường tại Bảng J. Họ thất bại trước Colombia ngày 8/6 với tỷ số 0-2.

Trước đó, họ cũng bị Thụy Sĩ dội gáo nước lạnh với cách biệt tỷ số 3 bàn (kết quả 4-1). Những thất bại liên tiếp buộc Jamal Sellami phải nhìn nhận lại đội hình và lối chơi, cách dẫn dắt học trò của mình. Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06, nếu không có sự thay đổi, Jordan sẽ tiếp tục nhận mưa bàn thắng.

Tương quan lực lượng và sơ đồ chiến thuật dự kiến

Về phía Jordan, HLV Jamal Sellami chắc chắn sẽ phải lùi sâu đội hình, áp dụng sơ đồ 3-4-3 biến thể 5-4-1. Tăng cường phòng ngự với Yazan Al-Arab và 2 trung vệ khác tuyến giữa là cách duy nhất hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối phương, giảm số lần rung lưới.

Đánh giá tương quan lực lượng 2 bên hiện tại

Khi phòng ngự, 2 tiền vệ biên sẽ lùi hẳn xuống tạo hàng thủ 5 người. Cơ hội phản công sẽ thuộc về vị trí của ngôi sao chạy cánh Musa Al-Taamari để tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06, Đương kim Vô địch sẽ đưa ra một vài sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Mục đích xoay tua lực lượng và giữ sức cho các trụ cột.

Sơ đồ 4-3-3 được triển khai để tổng lực tấn công, kéo giãn khoảng cách bàn thắng.

Lionel Messi sát cánh cùng Nicolás González và Julián Álvarez trên hàng công.

Trung vệ là sự có mặt của bộ ba Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

Hàng phòng ngự với sự điều khiển của Cristian Romero và Lisandro Martinez sẽ trở thành bức tường kiên cố khó có thể xuyên thủng.

Nhận định kết quả và mô hình cược trong trận đấu

Về cơ bản, Argentina đang áp đảo đối phương hoàn toàn trên mọi bảng kèo, điều này khá dễ hiểu. Những phân tích từ chuyên gia sau đây sẽ giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp khi nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06:

Dự đoán kết quả và kèo thơm

Kèo châu Á: Cửa trên tất nhiên là Argentina. Tỷ lệ chấp được ấn định ở mức 2.0 đến 2.25.

Kèo châu Âu: Tỷ lệ thanh toán dành cho cửa thắng của Argentina chỉ đặt ở mức dao động xung quanh 1.15. Trong khi đó, nhận định Jordan thắng lên đến trên 15. Cửa Hòa cũng khá cao, khoảng 8.5. Điều này cho thấy rõ ràng, cơ hội tạo cơn mưa bàn thắng của những “vũ công Tango” cực cao.

Kèo tài xỉu: Mốc 3.25 đến 3.5 bàn có cơ hội cao, trận đấu có 4 bàn thắng trở lên là điều khá dễ dàng, cửa Tài cực sáng cho việc đầu tư.

Loại kèo Tỷ lệ Dự đoán Tỷ số chính xác Jordan 1-4 Argentina Châu Á Argentina -2.0 Argentina thắng Tài xỉu 3.25 Tài Châu Âu Argentina thắng

Kết luận

Nhận định Jordan – Argentina vào lúc 09:00 ngày 28/06 là cuộc đối đầu không cân sức. Jordan sẽ thực sự liều lĩnh trong lần ra quân này với hy vọng vớt lại cơ hội đi tiếp. Cùng Xoilac theo dõi những thông tin mới nhất về trận đấu để dự đoán chính xác kết quả.